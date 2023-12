«Por aquilo que vi hoje, acho que temos de apostar nos jogadores da equipa B e dos sub-19.»

Após a derrota com o Estoril para a Taça da Liga, Sérgio Conceição não escondeu a insatisfação para com o rendimento de alguns jogadores do FC Porto.

Tem razão o treinador dos azuis e brancos? A «prata da casa» pode resolver alguns problemas da equipa nesta época? Ou é preciso contratar a sério? Ou este plantel é suficiente?

