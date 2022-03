O FC Porto tem esta quarta-feira o quinto jogo em menos de duas semanas e o treinador Sérgio Conceição sublinhou, esta terça-feira, a «dificuldade na preparação» devido ao pouco tempo, mas garante ambição para estar na final da Taça de Portugal, faltando para isso ultrapassar o Sporting.

Na antevisão ao duelo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, Conceição voltou a reforçar que a equipa tem de «estar no melhor» para conseguir os objetivos.

«Vai ser um jogo de meia-final, temos como objetivo chegar à final e ganhá-la, mas para isso é preciso passar este obstáculo Sporting, dentro do que é este contexto: muitos jogos em poucos dias, dentro dessa dificuldade na preparação, temos de estar no melhor para conseguir o melhor resultado possível», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão, no Olival, ao final desta manhã, deixando notas positivas sobre o adversário.

«É o campeão nacional, uma equipa que está neste momento na Liga dos Campeões, uma equipa forte, com uma boa equipa técnica, bons jogadores, individual e coletivamente bem trabalhada, é um dos adversários fortes que temos nas competições internas», referiu.

O Sporting-FC Porto tem início às 20h45 de quarta-feira, em Alvalade, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.