O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na conferência de imprensa após a vitória no terreno do Casa Pia (2-1), em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo] «O jogo foi dentro do que são os jogos do nosso campeonato. Muito difícil, frente a uma equipa que está a fazer uma prova interessante e que já criou dificuldades aos nossos rivais. Tínhamos o jogo controlado na primeira meia-hora, criámos várias situações para poder finalizar ou decidir de outra forma. Temos pecado um bocadinho por aí. Fizemos o golo, estávamos seguros, sempre atentos ao jogo mais direto do Casa Pia. Aqui ou ali não estivemos tão bem a explorar aquilo que acho que o Casa Pia tem como fragilidades, o golo é prova disso. Tínhamos de explorar as costas defensivas do adversário. Depois na parte final da primeira parte houve alguma falta de equilíbrio da equipa, que queria desesperadamente voltar a estar por cima no resultado e o Casa Pia criou uma ou outra oportunidade. Na segunda parte mais do mesmo, criámos várias situações, mas podíamos ter decidido de outra forma. Não sei a estatística, mas este é o ano em que entramos mais vezes no último terço e que menos bem estamos a definir ou a concluir. Temos de melhorar, faz parte desta juventude e sabem que em todos os momentos são importantes. Trabalhamos isso sempre e cada vez mais, porque a facilidade que temos de chegar ao ataque justificaria outros golos, muitos mais do que temos.

A saída do João Mário foi forçada, magoou-se no adutor. Entrou o Romário porque tem dado uma boa resposta nos treinos. Interpreta bem aquilo que o Pepê costuma fazer.

Houve uma nuance em termos defensivos, sim, mas o Pepê, o Nico e o Alan Varela têm funcionado desta forma, até porque temos jogado muitas vezes contra equipas com dois médios. Não mudámos nada. Houve uma ou outra nuance, sim, para tentar fechar o espaço interior. Tínhamos de ter atenção ao jogo interior do Casa Pia.

[Jogo com o Sporting na próxima jornada] São mais três pontos, temos de tentar ganhar perante um Sporting que tem feito um excelente campeonato. Não é um jogo diferente, é um jogo de campeonato. Vamos tentar dar uma boa resposta para ganhar os três pontos.»