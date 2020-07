Sérgio Conceição não quis escolher o melhor jogo entre os 100 que realizou como treinador do FC Porto na Liga. O técnico recordou a alegria pelas vitórias, a azia pelos empates e o desagrado tremendo pelas derrotas.

«Foram 80 jogos muito felizes. 12 com azia e 8 em que ninguém me aturou, foi muito difícil. Todas as vitórias são saborosas, havendo outras como esta do Sporting que serviram para fechar um ciclo, mas todas são saborosas», salientou.

Já como campeão nacional, o FC Porto recebe o Moreirense na 33.ª jornada da Liga, nesta segunda-feira (21h15): «Vamos apanhar uma equipa que está confortável na tabela, por aquilo que eu vejo, uma equipa bastante consistente, bastante sólida, que só tem uma derrota nos últimos 14 jogos. Presumo que venha uma equipa completamente fresca, nove jogadores que eram habitualmente titulares não foram titulares frente ao Paços de Ferreira. Espero um bom jogo.»

«Vamos defrontar equipas que merecem todo o respeito do mundo, vamos entrar fortes com o espírito que entramos por exemplo no jogo com o Sporting, com uma vontade enorme de ganhar os três pontos», disse o técnico.

Durante a conferência de imprensa, Sérgio Conceição foi questionado sobre as circunstâncias especiais que rodearam a conquista deste título: «Foi um contexto diferente dos outros anos, por tudo aquilo que se passou, não só no futebol mas por esta pandemia. Foi mais cansativo, estamos aqui há mais de um ano a trabalhar, mas foi saboroso como todos os outros títulos.»



Por fim, o treinador portista falou sobre os jovens que lançou na equipa principal. «O Fábio Vieira é um jovem como outros que acompanhámos durante o ano, chamámos porque achámos que tinha qualidade e a seu tempo tem ganho o seu espaço. Falar dele e não falar do Vítor Ferreira, do João Mário, do Romário que começou tão bem a época, do Diogo Costa, do Diogo Leite, do Fábio Silva...Temos aqui jovens que vão dar muitas alegrias num futuro muito próximo ao clube», rematou.