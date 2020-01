Sérgio Conceição foi confrontado nesta terça-feira com as críticas de vários adeptos do FC Porto após a derrota caseira frente ao Sporting de Braga (1-2). O treinador confere legitimidade a todas as análises mas diz que está plenamente concentrado no seu trabalho.

«Não tenho de comentar críticas dos adeptos. Sabe uma coisa: quando cheguei aqui, o FC Porto vinha de quatro anos sem ganhar nada e as expetativas são baixas, baixíssimas. A exigência por si só acaba também por baixar. Quando se consegue levantar o FC Porto, quebrar a hegemonia do Benfica, ganhar um campeonato que foi dos três mais importantes da história do FC Poto, a exigência começa a aumentar», começou por dizer.

O técnico diz que convive bem com esse cenário: «Como gosto deste tipo de pressão, acho que faz parte e não tenho de comentar as reações dos adeptos, muito menos os que falam na imprensa. Vocês é que lhes dão espaço para falar. Se me puser a comentar estas opiniões, não me foco no mais importante, que é trabalhar para lhes ter resultados para eles baterem palmas. »

«Ganhando batem palmas, se perdermos assobiam e mostram lenços. Os lenços, uso me assoar ou para limpar a transpiração, porque trabalho aqui todos os dias. Isso a mim diz-me pouco. Diz-me muito pouco porque não tem de influenciar o meu trabalho, mas diz-me muito sobre aquilo que é a insatisfação dos adeptos. Tenho um respeito enorme por toda a massa adepta do FC Porto, há muitos anos, mas isso não pode condicionar aquilo que é o meu trabalho, se não temos de pegar nas malas e ir», concluiu Sérgio Conceição.



