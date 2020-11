Tudo apontava para que Pepe regressasse esta terça-feira à equipa titular do FC Porto, depois de falhar a deslocação a Paços de Ferreira, mas Sérgio Conceição avisou que é possível que o internacional português não esteja disponível.

«Se calhar não vamos ter o Pepe. Quinze minutos depois de vocês saírem, o Pepe teve de abandonar o treino. Vai ser muito difícil ter o Pepe no jogo. Vamos tentar, vou falar com ele para ver se é possível ir connosco para estágio, vou falar com o departamento médico, com alguma esperança de que ele possa jogar.»