O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu esta terça-feira que há possibilidade de, no «futuro próximo», jogadores da formação, nomeadamente dos sub-19 e da equipa B, poderem integrar o plantel principal.

Na véspera do jogo com o Estoril para a Taça da Liga e questionado pela dimensão interna dada à competição e na aposta em jovens que, por vezes, surgem com minutos nesta prova, Conceição diz que as promoções à equipa principal não vão acontecer por acaso, mas sim pelo que vir nos treinos e se vir que os jogadores podem ser ajudados e que também possam ajudar o clube.

«Estamos sempre em comunicação. Não foi por acaso, foi por intenção: no final do jogo com o Famalicão, tive oportunidade de dizer, porque fizeram-me uma questão sobre o João Mendes, que nos sub-19, na equipa B, os dois grupos mais ligados à equipa principal, há essa observação da evolução de cada um dos jogadores e estamos atentos a alguns dos nossos jovens jogadores, para que, quando achar que tem oportunidade de se mostrar na equipa principal, o vão fazer. Mas sempre de forma sólida e sustentada, em bases essenciais. Não é lançar por lançar, porque fica bem lançar jovens do clube. Nada disso. É quando achar que eles estão prontos depois de muitos treinos, dão respostas para que eu os possa ajudar nesse sentido e eles ajudarem o clube. Mas vejo alguns jogadores com potencial para que no futuro próximo possam pertencer à equipa principal do FC Porto, sim», respondeu Conceição.

No último jogo, em Famalicão, João Mendes foi lançado a titular no lado esquerdo da defesa, no seu primeiro jogo na I Liga pelos dragões em 2023/24, já depois de ter sido utilizado ante Montalegre (titular) e Vilar de Perdizes (suplente utilizado) na Taça de Portugal.

O Estoril-FC Porto, da 2.ª jornada da Taça da Liga, tem início agendado para as 18 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.