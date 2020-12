A festa da conquista da Supertaça por parte do FC Porto seguiu no autocarro na noite de quarta-feira, na viagem de regresso a casa, com animação espelhada por alguns jogadores e pelo treinador Sérgio Conceição.

Num momento mais descontraído após o triunfo por 2-0 ante o Benfica, em Aveiro, os futebolistas Luis Díaz – com a coluna de som – e Jesús Corona, lideraram a coreografia e a música no autocarro e, nas imagens divulgadas pelo FC Porto este sábado, vê-se o técnico dos portistas visivelmente animado e a dançar no seu lugar, brindando com os seus jogadores.