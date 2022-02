Os adeptos da Lazio ainda não esqueceram a passagem de Sérgio Conceição por Roma.

O atual treinador do FC Porto deixou uma excelente imagem no emblema italiano e os «tifosi» guardam-lhe carinho, tal como mostraram esta noite, no Estádio do Dragão.

Apesar de o antigo jogador estar do lado contrário e a orientar a equipa adversária, os adeptos entoaram o célebre cântico «Ohhh, meu amigo Conceição!».

Ora veja: