Aproveitando a paragem para os compromissos das seleções, o futebolista brasileiro Alex Telles regressou ao Olival, ao centro de treinos do FC Porto, tendo estado com antigos colegas de trabalho.

O lateral-esquerdo esteve à conversa com o treinador Sérgio Conceição, mas também com outros antigos colegas com quem jogou no FC Porto, como Iván Marcano, Sérgio Oliveira ou Evanilson, tendo estado também com o compatriota Pepê.

Telles jogou nos dragões de 2016 a 2020, ano em que se transferiu para o Manchester United, já com a época 2020/2021 em curso.