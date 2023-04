O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, deparou-se com alguns adeptos à porta do Centro de Treinos do Olival esta terça-feira, após a conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Famalicão. Foi ter com eles e acabou a oferecer uma camisola a uma criança.

O técnico conversou um pouco com os adeptos, deu alguns autógrafos, tirou algumas fotografias e, depois de ter mesmo pegado na criança ao colo, deu-lhe a camisola e ouviu uma palavra de apoio da mesma. «Bom jogo amanhã», disse o jovem adepto, que recebeu um agradecimento do técnico.