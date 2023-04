O FC Porto mostrou o outro lado da vitória na Luz.

Após vencer o Benfica no clássico da 27.ª jornada, os dragões publicaram vários vídeos que mostram a festa.

Da celebração na bancada por parte da falange de apoio de mais de três mil adeptos portistas no setor visitante, ao festejo de Conceição em pleno relvado, a dedicar o triunfo ao «Mar Azul», após o apito final, passando pelo agradecimento de Taremi e Uribe, distinguidos com o prémio Mérito e Valores do FC Porto e com o prémio de melhor em campo, da Liga, respetivamente. As diferentes perspetivas do clássico pelo olhar dos campeões nacionais.