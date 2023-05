Danny Loader operou a reviravolta do FC Porto ao minuto 90+3, deixou o Estádio do Dragão em êxtase e os bancos das duas equipas... tensos.

No momento do golo do avançado portista, Sérgio Conceição pegou-se com o banco adversário, segundo as imagens recolhidas pela transmissão televisiva, tendo feito um sinal, a rir-se, de que o adversário tinha recebido dinheiro para vencer no Dragão.

O adjunto Vasco Matos não gostou e ameaçou o treinador que os dois iriam falar nos balneários, o que levou o técnico portista a responder que estava à espera dele.

Após o apito final, voltaram a registar-se momentos de tensão, nomeadamente entre Conceição e Vasco Matos, com o treinador do FC Porto a sair disparado para os balneários e o adjunto do Casa Pia a tentar ir atrás dele, sendo travado pelas pessoas do clube

Ora veja: