Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a vitória da equipa portista na receção ao Belenenses (2-0). Declarações na conferência de imprensa realizada no Estádio do Dragão:

«Acho que foi um jogo competente, com muita qualidade, perante um Belenenses que é sempre difícil defrontar, pela sua organização defensiva. No nosso processo ofensivo, houve muita variabilidade de momentos na frente, muita mobilidade. Sabíamos de algumas fragilidades que eles tinham e conseguimos explorá-las ao máximo. Era curta a nossa vantagem ao intervalo e no segundo tempo foi mais do mesmo. Fomos competentes. Estivemos sempre concentrados, focados e foi um bom jogo da nossa parte. A equipa toda fez um bom jogo.»



O regresso dos adeptos ao Dragão: «Senti-me verdadeiramente em casa hoje. Apesar do estádio não estar cheio, houve momentos em que parecia estar lotado. É um público exigente, que nos últimos 40 anos ganhou muito. Vivemos um período difícil, nós clube, vamos passar por dificuldades ao longo da época, mas se tivermos os ingredientes certos no jogo, não há público melhor que os adeptos do FC Porto.»