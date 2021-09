O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na conferência de imprensa após o empate frente ao Atlético de Madrid (0-0), em jogo da Liga dos Campeões:

«Acho que saímos algo frustrados por aquilo que foi o jogo, preparámos estrategicamente o jogo mudando uma ou outra peça no onze e acho que resultou. Começo já por dizer que o Zaidu saiu porque tinha amarelo e não porque estava a jogar mal. Não podemos esquecer que o Zaidu, só para lembrar algumas pessoas, fez uma grandíssima Champions o ano passado. Tem umas características que fazem dele importante neste tipo de jogos. Foi por isso que jogou. Estou muito contente com os jogadores pelo que fizeram, tivemos a humildade de perceber que era a partir de uma boa organização defensiva que podíamos ferir o adversário. As melhores oportunidades de golo foram nossas. Devíamos ter ganho o jogo.»