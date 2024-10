Deu entrada mais uma ação em tribunal a reclamar uma dívida ao FC Porto. Desta feita foi a Foremost Sports Consultatnts Llp quem interpôs uma ação contra a SAD dos dragões no Juízo Central Cível do Porto, do Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

A agência liderada por Amadeu Paixão reclama uma dívida de 330.732,21 euros, deixada pela antiga administração da SAD do FC Porto, segundo consta no portal Citius.

A verba em causa dirá respeito à transferência de Sérgio Oliveira para o Galatasaray, que se consumou no verão de 2022.

Recorde-se que, recentemente, o empresário Bruno Macedo avançou com duas ações de execução contra a SAD do FC Porto, reclamando uma dívida de mais de 3,5 milhões de euros, relacionada com as transferências de Éder Militão para o Real Madrid e de Felipe para o Atlético Madrid.