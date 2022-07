Sérgio Oliveira publicou uma mensagem de despedida do FC Porto, quando está prestes a ser anunciada a sua contratação pelos turcos do Galatasaray.

«O FC Porto foi o clube onde tudo começou, onde eu cresci enquanto indivíduo e jogador, onde deixei o meu coração e a minha alma em todos os minutos que pisei o relvado. Tive o privilégio e o prazer de partilhar o meu tempo neste clube com o melhor presidente e staff do mundo, de trabalhar com excelentes managers, jogar com incríveis e talentosos colegas de equipa e partilhar momentos incríveis com os melhores fãs do mundo», começou por escrever o internacional português, acrescentando: «A toda a família FC Porto , onde quer que estejam, obrigado por todos estes anos fantásticos sempre juntos. Vou levá-los para sempre no meu coração e nunca os esquecerei. Este clube é uma instituição única, que para sempre respeitarei e que estará sempre comigo onde quer que esteja.»

O médio de 30 anos chegou a Istambul na sexta-feira e, tal como o Maisfutebol avançou, vai assinar por quatro temporadas com o Galatasaray, que pagará ao FC Porto três milhões de euros.