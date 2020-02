Shaun Wright-Phillips, antigo internacional inglês, condenou a atitude dos jogadores do FC Porto para com a decisão de Moussa Marega sair de campo após cânticos racistas.



«Penso que foi nojento para ser honesto. Pessoalmente se tivesse acontecido [comigo] e sentisse necessidade de sair do relvado, esperava que os meus colegas me apoiassem. Mas eles pareceram não o fazer. Deve ter sido duro, sobretudo para ele. Imagino o quão sozinho ele se deve ter sentido», afirmou, em declarações à Sky Sports.



Recorde-se que desde que abandonou o relvado, Marega tem recebido várias mensagens de solidariedade.



Wright-Phillips, lembre-se, fez carreira em clubes como Manchester City, Chelsea, QPR e New York Red Bulls.