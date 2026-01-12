O FC Porto lançou, esta segunda-feira, um equipamento de tributo à conquista da Liga Europa em 2011, diante do Sp. Braga (1-0).

Através de um comunicado, o clube anunciou o lançamento da quarta camisola para a época de 2025/26, que simboliza a vitória na final de 18 de maio, graças ao golo solitário de Radamel Falcao. Com o azul predominante, nota também para as riscas amarelas em formato de «raio», à semelhança do design apresentado pelo FC Porto no encontro decisivo da competição.

Silvestre Varela, um dos jogadores que venceram a Liga Europa em 2011, foi o escolhido para ser a cara desta campanha de lançamento. «Aquela temporada foi memorável e está, justamente, na história como uma das melhores de sempre do FC Porto. Todos os adeptos ainda partilham muitas vezes comigo histórias de jogos desta caminhada, histórias de Dublin, da envolvência na cidade e do jogo», afirmou.

A edição especial da camisola inclui um badge de comemoração dos 15 anos da final da Liga Europa em Dublin.

