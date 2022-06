O FC Porto anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato com Silvestre Varela até julho de 2023. O experiente jogador representou a equipa B dos dragões na época passada.

Aos 37 anos, o antigo internacional português prepara-se para mais uma temporada na formação secundária do FC Porto.

«Estou muito feliz por continuar mais um ano naquela que é a minha casa. É bom sentir que o clube continua a confiar em mim e, como sempre, vou dar tudo em todos os momentos para ajudar e contribuir para as metas da equipa. Continuar a trabalhar com o mister Folha é ótimo e serei mais um no balneário a lutar para vencermos cada desafio que teremos pela frente», diz Varela.

Na temporada 2021/22, Silvestre Varela disputou 30 jogos pelo FC Porto B, com um registo de quatro golos e seis assistências.