O internacional português Silvestre Varela terminou a carreira, aos 38 anos.

Formado no Pescadores da Costa da Caparica e no Sporting, passou ainda por Casa Pia, Vitória de Setúbal, Recreativo de Huelva e Estrela da Amadora, antes de ingressar no FC Porto, em 2009/10, clube ao serviço do qual conquistou os 11 títulos do seu palmarés: cinco Supertaças, três campeonatos, duas Taças de Portugal e uma Liga Europa.

Passou ainda por West Bromwich, Parma, Kayserispor e B SAD, tendo regressado ao FC Porto há duas temporadas, desta vez para representar a equipa B.

O internacional português já não alinhou na última jornada da II Liga, este sábado, mas mereceu elogios do treinador da equipa secundária dos azuis e brancos, António Folha.

«Dar os meus parabéns ao senhor Varela. Além do jogador que foi, abraçou um projeto há dois anos connosco, foi sempre um Homem com H muito grande. Foi sempre uma pessoa muito dedicada, apesar da idade, era um jovem. Este jovens adoram-no e nós adorámo-lo, porque é um ser humano como devia haver muitos. O meu agradecimento, os meus parabéns pela carreira que teve», disse Folha na flash interview ao Porto Canal, após o triunfo sobre o Benfica B.