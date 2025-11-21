Francesco Farioli falou esta sexta-feira em conferência de imprensa, no lançamento do jogo da Taça de Portugal com o Sintrense, tendo entre outras coisas feito o ponto de situação em relação aos lesionados.

Bednarek e Froholdt de fora

«Temos o Bednarek a recuperar do problema que teve contra o Utrecht. Froholdt voltou da seleção com algumas dores e estamos a tratá-lo para estar disponível para o próximo jogo, contra o Nice.»

Luuk de Jong vai ser convocado

«Sim, vai estar na equipa. Começou a treinar connosco no início da semana. Não teve reações. Em termos de condições aeróbicas e capacidade teve um grande resultado, graças à dedicação dele e da equipa médica. Irá ter minutos amanhã, de certeza.»

Titular da baliza do FC Porto

«Sim, Cláudio Ramos vai começar o jogo na baliza.»