Farioli garante Froholdt de fora, Cláudio Ramos a titular e De Jong em campo
Treinador do FC Porto fez o ponto da situação em relação aos lesionados
00:06
«Cláudio Ramos vai ser titular»
01:55
«Críticas? No Olival estamos longe, a rede não é muito boa, a TV não funciona bem…»
00:16
Farioli sorri: «Estou sempre pronto para as críticas...»
01:31
«Deniz Gül pode jogar a extremo ou em dupla de avançados, cenário que consideramos explorar»
01:36
«Sintrense já eliminou Vizela e Rio Ave, temos de estar preparados»