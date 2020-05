Siqueira, antigo jogador do Benfica, recorda a expulsão na meia-final da Taça de Portugal de 2014, frente ao FC Porto, que ditou a passagem das águias à final.

«Passámos com o golo do André Gomes. Ele salvou-me a vida com esse golo. Agradeço-lhe até hoje», disse Siqueira em entrevista ao jornal O Jogo. O Benfica venceu por 3-1, com o André Gomes a resolveu a eliminatória ao minuto 80.

«O árbitro [Pedro Proença] foi muito rigoroso em expulsar-me. Precisávamos de marcar dois golos com um jogador a menos e eu no balneário apavorado, senti-me culpado com a situação. Mas surgiu a pintura do André no final. Foi o primeiro jogador que abracei no balneário, porque amenizou a bronca que o Jesus me ia dar, de certeza», recordou.

«No intervalo nem consegui tomar banho, fiquei parado. Comemorei mais o golo do André do que ele, como se fosse um golo de final do campeonato. Foi muita alegria. Disse ao André: ‘Amigo, estou a dever-te uma’», afirmou, acrescentando: «Quando jogámos no Valência e contra o Barcelona no Camp Nou, fiz golo com passe dele. Então disse-lhe que estava paga a dívida.»