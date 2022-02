O FC Porto-Sporting da 22.ª jornada da Liga assume importância inegável na luta pelo título, e a equipa leonina conta com um trunfo novo para este duelo da segunda volta: Islam Slimani.

O argelino, recuperado no último dia do mercado de inverno, é o melhor marcador leonino nos clássicos deste século com o FC Porto.

Analisando o registo de todos jogos entre as duas equipas, desde 2001 (para todas as provas, e qualquer que fosse o palco), ninguém marcou mais do que os seis golos de Slimani nos duelos entre Sporting e FC Porto.

Mas há outro jogador com a mesma marca, ainda que não esteja entre as opções para o clássico desta sexta-feira: Radamel Falcao marcou seis golos ao Sporting com a camisola do FC Porto.

O pódio fica completo com Tiquinho Soares, que marcou cinco golos aos leões, mas a lista dos maiores goleadores dos clássicos deste século inclui ainda alguns jogadores que passaram por ambos os emblemas.

Veja o ranking de goleadores dos clássicos do século XXI entre FC Porto e Sporting, na galeria associada.