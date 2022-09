Tiquinho Soares recorreu ao tribunal para reclamar uma dívida do FC Porto no valor de 28 806,51 euros.

O avançado que agora representa o Botafogo, treinado por Luís Castro, interpôs a ação no Juízo do Trabalho do Porto, na passada terça-feira, segundo apurou o Maisfutebol.

Soares chegou ao Dragão em fevereiro de 2017, proveniente do Vitória de Guimarães, e saiu em julho de 2020 para representar os chineses do Tianjin Teda. Em três épocas e meia, o brasileiro de 31 anos fez 64 golos em 140 jogos pelo FC Porto.