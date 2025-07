Sofia Silva é reforço para a equipa feminina do FC Porto na época 2025/26.

A defesa central de 22 anos, que também pode jogar no meio-campo, foi apresentada esta quinta-feira e chega ao clube depois de uma época no Valência, em Espanha.

No FC Porto, Sofia Silva vai vestir a camisola número 19. Formada entre Vilaverdense e Sporting de Braga (clube no qual subiu a sénior), Sofia Silva passou ainda pelo Sporting e pelo Marítimo. É internacional jovem por Portugal. No currículo, conta com uma Liga (2018/19) e uma Taça de Portugal (2019/20) pelo Sp. Braga.

Sofia Silva junta-se a Maria Negrão nos reforços para a época na II Divisão Nacional.

