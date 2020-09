No primeiro jogo da Liga, o FC Porto defronta o Sp. Braga, adversário que Sérgio Conceição classifica como «difícil», até porque coloca os arsenalistas na categoria dos «grandes» do futebol português.

«Vamos encontrar um clube bastante sólido, que está bastante bem, cresceu muito nos últimos anos. Tem-se afirmado como um grande. Não sei se é o quarto, o terceiro, se o segundo ou o primeiro, isso depois depende da classificação ao fim da época.É um clube que tem naturais aspirações a vencer títulos», disse Sérgio Conceição na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

«Vamos encontrar uma equipa bem trabalhada, bem treinada. Independentemente do treinador que lá estivesse, iria encontrar jogadores com grande qualidade individual, mas o Carlos Carvalhal é um treinador que potencia ao máximo os seus jogadores, tem feito excelentes trabalhos em diferentes países, em contextos completamente diferentes, por isso, espero uma equipa difícil, um jogo difícil, mas que o FC Porto está habituado», garantiu Sérgio Conceição.

Questionado sobre se o facto de nenhum dos jogos-treino do FC Porto ter sido transmitido pela televisão, o que não aconteceu com o Sp. Braga, permitia ter algum fator surpresa, o técnico portista começou por responder com uma brincadeira.

«Vocês não viram, mas eu vi na imprensa tudo o que se passou... têm os vossos informadores»

Mais a sério, Sérgio Conceição apontou: «Hoje em dia o conhecimento que toda a gente tem de toda a gente é tão grande que acaba por não haver tantos segredos.»