David Carmo já está no Porto e a cumprir todas as formalidades para ser oficializado em breve.

O central viajou ainda na segunda-feira à noite para a Cidade Invicta e esta manhã foi dedicada a fazer exames médicos e a cumprir todos os trâmites para ser reforço do FC Porto neste mercado de transferências.

A expetativa do FC Porto é que David Carmo seja anunciado ainda esta terça-feira, embora sem garantias que isso aconteça.

Recorde-se que o central, de 22 anos, vai ser a maior transferência da história entre clubes portugueses: o FC Porto vai pagar 20 milhões de euros pela transferência, podendo pagar mais 2,5 milhões dependendo de objetivos.

O jogador assina por cinco anos, após os termos do acordo terem sido negociados pela ProEleven, e a SAD portista fica com cem por cento do passe, uma vez que o Sp. Braga adquiriu os 10 por cento que faltavam à Sanjoanense, por 950 mil euros, e vendeu a totalidade dos direitos económicos.