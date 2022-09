É o jogo grande da jornada oito da Liga: o FC Porto recebe esta noite o Sp. Braga, no Estádio do Dragão.

Os dragões regressam à competição depois do empate com o Estoril, e entram em campo pressionados, pois um desaire pode significar uma 'fuga' do Benfica na liderança, além de uma maior desvantagem face ao vice-líder, precisamente o Sp. Braga.

Os bracarenses têm feito um início de temporada notável e, com exceção do empate na primeira jornada na receção ao Sporting, contam por vitórias os outros jogos disputados na Liga.

SIGA AQUI O FC PORTO-SP. BRAGA AO MINUTO, A PARTIR DAS 21H15.