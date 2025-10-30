O FC Porto informou que os bilhetes para a receção ao Sp. Braga já se encontram esgotados.

Assim sendo, é esperada casa cheia no jogo no Estádio do Dragão, sendo, agora, apenas possível a aquisição de ingresso caso os sócios detentores de lugar anual libertem as respetivas cadeiras para revenda.

O FC Porto-Sp. Braga joga-se no domingo a partir das 20h30.