O Conselho de Disciplina anunciou esta terça-feira a abertura de um processo disciplina ao FC Porto, por deliberação da Secção Profissional, após reunião realizada esta manhã na Cidade do Futebol.

O processo será agora enviado para a Comissão de Instrutores da Liga, que terá a responsabilidade de fazer toda a instrução do processo: ouvir testemunhas e recolher provas, antes de reencaminhar o processo para a Federação.

Depois de concluído todo este processo, o Conselho de Discipina tomará uma decisão.

Recorde-se que em causa estão as denúncias de Fábio Veríssimo, que acusou o FC Porto de colocar no balneário do árbitro, durante o último jogo no Dragão com o Sp. Braga, uma televisão que passava em loop imagens de erros do próprio Fábio Veríssimo, no referido jogo com o Sp. Braga e num joigo do Torneio da Pontinha, em sub-13.

Segundo o Conselho Disciplina, esta acusação foi mencionada no relatório do árbitro, mas também no relatório do delegado da Liga.

Depois de conhecida a notícia da alegada pressão efetuada sobre o árbitro, Benfica, Sporting e Sp. Braga emitiram comunicados a exigir respostas da Federção.

Comunicação do Conselho de Disciplina:

«Instauração de processo disciplinar à Futebol Clube do Porto – Futebol SAD, por deliberação da Secção Profissional, de 4 de novembro de 2025, tendo por objeto factos ocorridos no jogo n.º 11008 (203.01.089), disputado entre a FC Porto SAD e a SC Braga SAD, realizado no dia 2 de novembro de 2025, a contar para a Liga Portugal.

A instauração ocorreu no seguimento das informações constantes no relatório de árbitro e no relatório de delegado da Liga. O processo foi enviado, dia 4 de novembro de 2025, à Comissão de Instrutores da Liga Portugal, ficando excluída a publicidade até ao fim da instrução.»