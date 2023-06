O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, começou a conferência de imprensa após a conquista da Taça de Portugal com uma análise à final diante do Sporting de Braga e destacou que os dragões estiveram durante todo o jogo na mó de cima.

«A análise é simples: fomos superiores a uma equipa que fez um trajeto - não só nesta competição – excelente, que valoriza ainda mais a nossa prestação, de princípio a fim fomos superiores, ao não abdicarmos das nossas características, anulando alguns pontos fortes do Sp. Braga, controlando o jogo. Os jogadores fizeram um jogo cheio de muitas coisas boas. Foi, talvez, um dos melhores jogos que tive no FC porto», sublinhou, perante os jornalistas.

Conceição lamentou ainda que os azuis e brancos não tenham conseguido atingir, na primeira metade da temporada, a regularidade que mostraram nos últimos meses da época.

«Num momento ou outro, se mostrássemos o que metemos em campo hoje, estávamos a festejar o quarto título. Foram três, é uma época muito boa. O FC Porto esteve muito competitivo em todas as competições. Não podemos esquecer que, depois de perder o campeonato na última jornada, preparar a final da Taça, já fui jogador e sei que não é fácil. Tínhamos e temos qualidade para fazer algo diferente, principalmente na primeira volta», reconheceu.

«Hoje, mostrámos que somos uma equipa que não abdicou - num jogo decisivo - dos seus princípios. [Os jogadores] podiam ter uma postura diferente, mas em termos estratégicos os jogadores tiveram excelentes», frisou.

Confrontado por um jornalista sobre se o FC Porto é «a grande potência do futebol português», já que ganhou cinco dos últimos títulos nacionais disputados, o técnico do FC Porto foi contundente.

«Acabou de o dizer, seis em cinco, não é grande potência, é um clube que historicamente está habituado a ganhar títulos, principalmente nos últimos 40 anos, com o nosso presidente. Estamos aqui a ser pagos para dar continuidade a isso», defendeu.

«Ser queria ganhar seis troféus em seis possíveis? É verdade. Se estou feliz? Estou, mas não estou superfeliz. Pelo que mostrámos em campo, se fôssemos mais consistentes na primeira volta, conseguíamos seis troféus em seis. Não foi possível, há que trabalhar e estar da mesma forma como hoje estivemos enquanto equipa», concluiu.