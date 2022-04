O defesa-central do FC Porto, Pepe, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao Sp. Braga (1-0), em jogo da 31.ª jornada da Liga:

«O jogo ficou marcado na primeira parte… fala-se muito dos árbitros, do Taremi… o árbitro veio condicionado. Não posso falar muito porque se não sou castigado. Vocês estão aí para analisar. Entrámos bem no jogo, mas contra isto não podemos fazer nada. O Sp. Braga teve a felicidade de fazer o golo, fomos em busca do empate. Mas o Sp. Braga só fez o golo, mais nada. Tivemos várias oportunidades para marcar. Com tantas câmaras, não conseguir ver o penálti, não entendo. Temos de continuar a trabalhar.

[Que impacto isto pode ter no FC Porto?] Nenhum. Sabíamos que era mais uma final, o mister bem falou ontem isso. Jogamos sempre para ganhar, hoje tocou-nos perder. Somos um grupo forte e vamos já pensar no próximo jogo.

[Desinspiração do FC Porto ou mérito do Sp. Braga] Mais mérito do Sp. Braga, defenderam o jogo todo. Normalmente contra estas equipas procuram sempre ter posse de bola, a querer ferir os adversários, hoje optaram por uma tática diferente. Faz parte do jogo, jogar 90 minutos a defender é mérito do Sp. Braga. Tivemos várias ocasiões para marcar. Infelizmente a bola não entrou, mas temos de estar tranquilos porque trabalhamos muito. Estamos insatisfeitos pelo resultado, mas há três jogos para poder conseguir o nosso objetivo.»