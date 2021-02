O FC Porto joga em Braga a seis pontos do Sporting e com três pontos de avanço sobre os minhotos. A importância do clássico nortenho é óbvia e Sérgio Conceição não foge dela. O treinador fala mesmo num jogo de «seis pontos».



«O desafio é ganhar o jogo. Vale três pontos, como o anterior. A importância que damos é a mesma, mas sabemos da boa classificação e da proximidade do Sp. Braga. E dos pontos que temos de atraso para o primeiro. Vamos encontrar um Sp. Braga forte e eles vão encontrar um FC Porto forte também. Daremos uma resposta à altura do nosso clube», disse o treinador dos campeões nacionais em conferência de imprensa.



«O peso é este: defrontam-se dois candidatos ao título. O peso extra diz respeito aos três pontos que podemos ganhar e aos três que podemos tirar ao adversário. Tem o peso de seis pontos. Vamos iniciar a segunda volta e se ganharmos os jogos todos somos campeões, é a minha convicção. Temos de melhorar algumas coisas, isto é uma maratona e em maio fazemos as contas. Somos os campeões nacionais, não nos amedrontamos em nenhum ambiente. Dentro e fora do campo, pois também se joga fora do campo. Estamos atentos e somos fortes, já o provámos em anos anteriores. Somos resilientes e perseverantes.»



O Sporting visita Barcelos, depois de vencer na Madeira, e Sérgio Conceição sente que o FC Porto não se pode atrasar mais. «São seis pontos de diferença e temos de correr atrás, ir atrás desse prejuízo.»



O Sp. Braga-FC Porto realiza-se no domingo, às 20h45.