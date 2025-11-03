O triunfo do FC Porto sobre o Sp. Braga na noite de domingo (2-1), escamoteia o jogo menos conseguido dos dragões, em contraponto com o crescimento dos “Guerreiros”. No rescaldo a este duelo da décima jornada da Liga, os dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – evidenciam a disparidade exibicional.

No Dragão, os minhotos concretizaram mais passes (601), conseguiram mais toques na área adversária (18), mais posse de bola (69 por cento), mais passes concretizados no último terço (84 por cento), mais remates (10) – mais remates dentro da área (seis) – e melhor percentagem de cortes ganhos (71 por cento).

De notar que a turma de Carlos Vicens regista médias de 65.5 por cento de posse e 525 passes concretizados na Liga.

Por sua vez, o FC Porto apenas foi superior nos remates enquadrados (quatro) – e remates fora da área (seis) – nos golos esperados (0.96) e na quantidade de “grandes defesas” (duas). Assim, os comandados de Francesco Farioli registaram a jornada com menos passes concretizados, menor percentagem de posse e de passes no último terço.

Em todo o caso, cumpriram com a média de golos, alicerçados no oportunismo de Borja Sainz e na felicidade da sociedade Samu & Mora.

Em sentido contrário, o Sp. Braga registou o melhor jogo na Liga quanto a passes concretizados, um máximo apenas superado pelo Benfica (653 passes na receção ao Santa Clara [1-1]). Ora, os “Guerreiros” são protagonistas nos índices de construção, com três jogos no top-5 (601, 592 e 587 passes concretizados), na companhia de Benfica e Sporting (579 passes).

Relativamente à derrota no Dragão, este panorama esperançoso foi prejudicado pelo remate de Fran Navarro ao minuto 71, a única “grande oportunidade” de golo desperdiçada. Pouco depois, aos 79m, Borja Sainz soltou a festa azul e branca (2-1).

Em suma, a ideia de construção em espaço curto e entrelinhas – com transições em bloco – de Vicens esbarrou na própria ineficácia e no futebol lateralizado e direto de Farioli. Enquanto os dragões incidiram particularmente no corredor esquerdo – na procura de Francisco Moura, Mora, Pepê e Sainz – os bracarenses apostaram na via direita e na imprevisibilidade de Zalazar.

O desfecho permitiu ao FC Porto retomar a liderança isolada e invicta, com 28 pontos, três de vantagem sobre o Sporting. No calendário dos dragões segue-se a visita a Utrecht, para a Liga Europa (quinta-feira, 17h45), e a Famalicão (5.º), no domingo (18h).

Quanto ao Sp. Braga, segue no sétimo lugar com 13 pontos, dois de vantagem sobre Vitória de Guimarães, Nacional, Rio Ave e Santa Clara, e a seis da zona europeia – onde está o Gil Vicente (4.º), igualado com o Famalicão. No calendário do Sp. Braga segue-se a receção ao Genk, para a Liga Europa (quinta-feira, 20h), e ao Moreirense (6.º), no domingo (20h30).