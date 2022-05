A vitória do FC Porto na Taça de Portugal, a 18.ª do clube azul e branco, teve repercussões no Minho. O Sp. Braga qualificou-se para a fase de grupos da Liga Europa através do quarto lugar, enquanto o Vitória de Guimarães apurou-se para a Liga Conferência com o sexto lugar no campeonato.

O Tondela podia ser o representante português na Liga Europa, caso vencesse a Taça de Portugal e, com isso, atiraria o Sp. Braga para a Liga Conferência e o Vitória ficaria sem futebol europeu.O próprio Gil Vicente beneficia, pois entra mais tarde na qualificação da Liga Conferência.

Assim, as equipas que vão representar Portugal nas provas da UEFA são FC Porto, Sporting, Benfica, Sp. Braga, Gil Vicente e Vitória de Guimarães.

Portistas e sportinguistas estão apurados para a fase de grupos da Liga dos Campeões, enquanto o Benfica vai disputar a qualificação dessa mesma Champions. Os encarnados têm de passar duas eliminatórias para lá chegar.

O Sp. Braga entra diretamente na fase de grupos da Liga Europa, como se disse, enquanto o Gil Vicente e o Vitória de Guimarães vão jogar a qualificação da Liga Conferência.

Os vitorianos têm de passar três eliminatórias e os gilistas duas para chegarem à fase de grupos da Liga Conferência.