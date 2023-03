Pepê, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport Tv, após o empate a zero em casa do Sporting de Braga, na 25.ª jornada da Liga:

«[Dificuldades na primeira parte] Trabalhámos bastante durante a semana, o mister deu-nos um plano de jogo, mas, infelizmente, não conseguimos cumprir o que ele pediu na primeira parte. Tivemos algumas dificuldades, mas ao intervalo conseguimos conversar bastante e fazer uma segunda parte melhor.

[Em algum momento da segunda parte pensou que empatar não seria mau ou a vitória esteve sempre na mente?] Desde o começo, procurámos a vitória, sabemos que é um pouco difícil, mas continuamos a procurar o objetivo de ficar no primeiro lugar, queremos esse título. Não depende apenas de nós, mas temos de entrar dentro de campo para conseguir as vitórias. Cada jogo é como se fosse uma final. Não conseguimos os três pontos, mas agora temos de levantar a cabeça, continuar a trabalhar e fazer o nosso trabalho.

[Benfica só perdeu sete pontos. Onde podem ir buscar forças para a reta final do campeonato?] Temos de trabalhar, levantar a cabeça, ajeitar naquilo em que temos tido dificuldades. Não podemos olhar só para nós, o adversário está a 10 pontos, mas temos de continuar a trabalhar e procurar fazer o que temos de fazer, buscar vitórias e ir para cada jogo como se fosse uma final.»