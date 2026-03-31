O FC Porto já reagiu ao inquérito criminal aberto pelo Ministério Público. Em causa o incidente que ocorreu antes da receção ao Sporting. No passado sábado, o «cheiro intenso» no balneário do Dragão Arena levou a que o treinador Ricardo Costa e o jogador Christian Moga fossem assistidos pelos bombeiros.

Os dragões declararam que não existiram condições anormais no balneário.

«O FC Porto reitera, de forma clara e inequívoca, que não existiam quaisquer condições anómalas no balneário visitante, designadamente que tenham resultado de intervenções não usuais na manutenção das suas instalações. O FC Porto manter-se-á, como sempre, à total disposição das autoridades competentes, assegurando a sua plena colaboração e comprometendo-se a facultar todos os elementos de que disponha, com vista ao completo esclarecimento da verdade.»

O FC Porto declarou, ainda, que esta quarta-feira será recebido em audiência para apresentar o seu enquadramento completo da situação.