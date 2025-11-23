O ABC forçou o empate na visita ao FC Porto, na tarde deste domingo, em encontro da 12.ª jornada da fase regular da Liga (32-32). O emblema de Braga alcançou o intervalo em vantagem (17-15) e não saiu da Invicta de mãos a abanar, uma vez que os dragões aplicaram parcial de 17-15 na etapa complementar.

Nos forasteiros, André José destacou-se com nove golos, enquanto Mamadou Diocou foi o mais inconformado dos anfitriões, com 10 golos.

Assim, os dragões são terceiros na Liga, com dois empates consecutivos, totalizando 32 pontos, a um dos líderes Benfica e Sporting – os leões levam uma jornada de atraso.

No calendário dos portistas segue-se a receção aos islandeses do Fram, na terça-feira (19h45), na quinta jornada da Liga Europeia. O FC Porto lidera o Grupo D com seis pontos, enquanto o Fram leva zero.

Quanto ao ABC, reforça o sexto lugar com 25 pontos, apontando à receção ao Belenenses (9.º), no sábado (15h).

No encontro que encerrou esta 12.ª jornada, o Sporting controlou na receção ao Marítimo, com os parciais de 20-16 e 21-15 a culminarem no 41-31. Nos bicampeões em título, Salvador Salvador evidenciou-se com oito golos, enquanto Délcio Pina, com nove golos, foi o mais inconformado dos madeirenses.

Este desfecho deixa o Sporting no topo, com 23 pontos, igualado com o Benfica. No calendário dos leões segue-se a receção aos noruegueses do Kolstad, na quinta-feira (19h45), na nona ronda da Champions. O Sporting é quinto classificado com oito pontos, enquanto o Kolstad é 8.º e último, com dois pontos.

Ora, quanto ao Marítimo, é sétimo na Liga, com 23 pontos. Segue-se a receção ao Gaia (11.º), no domingo (17h).