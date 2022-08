O mapa de castigos da terceira jornada tem uma curiosidade engraçada: FC Porto e Sporting foram punidos com o mesmo castigo, por se terem atrasado nos balneários no clássico do Dragão, mas a SAD leonina paga uma multa maior.

«A segunda parte do jogo iniciou-se com cinco minutos de atraso, devido ao atraso de ambas as equipas, as quais não apresentaram qualquer justificação», pode começar por se ler.

«O jogo reiniciou-se com cinco minutos de atraso em relação ao horário estabelecido, em virtude do atraso das duas equipas no regresso ao rectângulo de jogo. Em ambos os casos não foram apresentadas quaisquer justificações para os mencionados atrasos», acrescenta o mapa de castigos.

Apesar disso, o FC Porto paga 1122 euros e o Sporting 1124 euros: ou seja, mais dois euros.