O FC Porto condenou via comunicado os «insultos racistas» dirigidos aos atletas dos azuis e brancos durante o clássico com o Sporting, em Lisboa, a propósito da 13.ª jornada da fase regular da Liga de basquetebol.

«Os insultos racistas dirigidos a Wes Washpun e Javian Davis foram imediatamente sinalizados pelo treinador Fernando Sá e os factos ocorridos ficaram registados no relatório elaborado pelos agentes da PSP presentes no local, que de imediato identificaram um dos autores. O FC Porto repudia em absoluto qualquer forma de racismo, discriminação ou discurso de ódio, práticas que não têm lugar no desporto nem na sociedade.»

«Após este episódio lamentável, o clube mostra-se solidário com todos os atletas que foram alvo de comportamentos discriminatórios no Pavilhão João Rocha. O FC Porto continuará a colaborar com as entidades competentes para que situações desta gravidade sejam devidamente sancionadas e espera que sejam tomadas medidas por parte da FPB e da Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto.»

O FC Porto ocupa o quarto lugar da Liga de basquetebol, com 23 pontos, a dois de Sporting (2.º) e Ovarense (3.ª). Na liderança segue o Benfica, com 27 pontos.