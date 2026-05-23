O FC Porto venceu o Sporting por 81-70, no Pavilhão João Rocha, num clássico em que os azuis e brancos foram claramente superiores. Foi uma excelente exibição da equipa, que roubou o fator casa ao Sporting, que tinha terminado em segundo lugar na fase regular.

Cornelius Hudson foi a figura da partida, ao marcar 27 pontos e fazer sete ressaltos, para ser decisivo para a superioridade portista. Num jogo em que Oblid também brilhou com nove pontos e quinze ressaltos.

Já do lado leonino, o melhor marcador foi o belga Stephan Swenson, que ainda somou cinco assistências, enquanto Francisco Amarante somou 12 pontos, três assistências e três ressaltos. O norte-americano Brandon Johns fez também 12 pontos e quatro ressaltos.

Refira-se que o FC Porto saltou para a frente pouco antes do três minutos de jogo e nunca mais permitiu a aproximação ao Sporting. Os leões só conseguiram ser melhores no terceiro período, quando somaram 18 pontos contra 17 do FC Porto, mas a resposta portista no último período foi demolidora: cinco pontos de vantagem tornaram impossível ao Sporting evitar a derrota.

O segundo jogo desta meia-final está marcado para segunda-feira, dia 25 de maio, novamente no Pavilhão João Rocha.