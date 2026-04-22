Jan Bednarek, defesa do FC Porto, criticou a arbitragem no empate a zero entre Sporting e FC Porto que classificou os leões para a final da Taça de Portugal, após uma vitória dos verdes e brancos na primeira mão.

Análise

«Ganhámos muitos duelos, mas um deles é vermelho claro [contra o Sporting]. Não sei o que seria preciso para dar vermelho, essa decisão viraria o jogo ao contrário. Não fomos bons o suficiente e infelizmente perdemos.»

Apoio dos adeptos

«É especial receber este apoio dos adeptos, vamos todos celebrar o campeonato.»

Título está perto

«Se olharem para a tabela, claro. Mas temos de ter os pés assentes na relva. Nada do que façam vai-nos provocar ou chatear. Estou orgulhoso do que fizemos. Demos tudo, jogámos bem, infelizmente não conseguimos marcar.»