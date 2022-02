«Caos total», é assim que a Marca destaca o FC Porto-Sporting, do Dragão.

O clássico terminou em confrontos e o pouco destaque que teve nos jornais estrangeiros foi pelos piores motivos.

Em Espanha e no Brasil, sobretudo, a imprensa sublinhou a confusão no final, com várias expulsões à mistura.

Por seu lado, também os ingleses da BT Football salientaram o «caos absoluto» num vídeo do pós-jogo partilhado na sua conta de Twitter.