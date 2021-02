Com a derrota no dérbi o Benfica está a nove pontos do líder Sporting, com o FC Porto no segundo lugar a quatro pontos dos leões, mas Sérgio Conceição não exclui os encarnados da luta pelo título e acrescenta mais um candidato.

«Não embarco nessa teoria. Os campeonatos passados são a prova de que não há ninguém que fique arredado do título a sete, nove, dez pontos, na minha opinião», disse o técnico portista na conferência de imprensa de antevisão do jogo do FC Porto com o Belenenses.

«Cada vez mais é difícil ganhar pontos e jogos. Eu acho que existem quatro equipas, mais duas que se estão a aproximar de forma muito interessante, como o Paços de Ferreira e o Vitória Guimarães. Incluo obviamente Braga, terceiro classificado, na luta pelo campeonato», acrescentou Sérgio Conceição, apontando: «Não vejo, sinceramente, nada de diferente neste momento.»

