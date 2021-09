Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações no final do empate (1-1) frente ao Sporting em Alvalade:

«O que achei das exibições de Diogo Costa e Luis Díaz? São dois jogadores que estão na equipa para fazer aquilo que fizeram, ou seja o Luis Díaz para fazer o golo e o Diogo Costa para os defender.

Não quero individualizar o trabalho da equipa. Já disse que foi um excelente golo do Luis Díaz e isso ninguém coloca em causa. Quando os jogos são muito equilibrados, o talento pode fazer a diferença: é o tal sexto momento de que falei na conferência antes deste jogo.

Como foram os momentos desde que o Corona, o Luis Díaz e o Uribe chegaram ontem à noite ao hotel? A partir do momento em que chegaram houve uma conversa com os atletas, com o nosso departamento clínico também. Foi difícil a preparação do jogo sem os jogadores. Os treinadores querem sempre os jogadores frescos, mas isso não é sempre possível. Houve essa conversa e só foram ao jogo porque senti que estavam a cem por cento para ir a jogo.»