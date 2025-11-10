O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) instaurou, esta segunda-feira, processos disciplinares a FC Porto e Benfica.

No caso dos azuis e brancos, a decisão surge no âmbito dos vidros partidos por adeptos do FC Porto que acabaram por atingir e ferir diversos adeptos do Sporting. Ora, os leões avançaram com uma participação disciplinar, no dia seguinte ao clássico (30 de agosto), contra os dragões. 

Recorde-se que tudo aconteceu após o segundo golo do FC Porto, no setor destinado aos adeptos das equipas adversárias ao Sporting, quando os adeptos partiram dois vidros e causaram 17 feridos. 

Já no caso do Benfica, o processo disciplinar surge após a receção ao Gil Vicente, que terminou com um comunicado das águias, que «desafiaram» o Conselho de Arbitragem a «uniformizar os critérios que regem a atuação dos árbitros». 

O documento assinado pela secção profissional do CD informou que em causa estão «factos ocorridos no jogo entre Benfica e Gil Vicente» (27 de setembro), não tendo detalhado ao certo o teor do processo instaurado. 

RELACIONADOS
Conselho de Disciplina abre inquérito à quebra de vidros no Sporting-FC Porto
Adeptos do FC Porto partem vidros da caixa de segurança, 17 adeptos do Sporting feridos
Benfica-Gil Vicente, 2-1 (crónica)