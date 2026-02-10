Lançado já nos minutos finais do clássico, num momento em que o FC Porto vencia por 1-0, Francisco Moura ficou ligado ao desfecho do jogo no Dragão, ao cometer o penálti que permitiu ao Sporting somar um ponto e impedir que os líderes da Liga ampliassem para 7 pontos a vantagem no topo da prova para os bicampeões nacionais.

Depois da partida, o Instagram do lateral-esquerdo portista foi inundado de comentários. Muitos deles com duras críticas de adeptos do clube azul e branco, mas também houve muitas manifestações de apoio e mensagens de força para o atleta.

Adeptos do Sporting também não deixaram passar a oportunidade para deixarem publicações irónicas de agradecimento a Francisco Moura pela... «mãozinha».