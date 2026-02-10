FC Porto
Há 1h e 57min
Crítica, ironia e apoio: Francisco Moura muito visado nas redes sociais após o penálti no clássico
Lateral-esquerdo do FC Porto ficou ligado ao lance que permitiu ao Sporting evitar a derrota no Dragão
Lançado já nos minutos finais do clássico, num momento em que o FC Porto vencia por 1-0, Francisco Moura ficou ligado ao desfecho do jogo no Dragão, ao cometer o penálti que permitiu ao Sporting somar um ponto e impedir que os líderes da Liga ampliassem para 7 pontos a vantagem no topo da prova para os bicampeões nacionais.
Depois da partida, o Instagram do lateral-esquerdo portista foi inundado de comentários. Muitos deles com duras críticas de adeptos do clube azul e branco, mas também houve muitas manifestações de apoio e mensagens de força para o atleta.
Adeptos do Sporting também não deixaram passar a oportunidade para deixarem publicações irónicas de agradecimento a Francisco Moura pela... «mãozinha».
