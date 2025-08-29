«Foi um pouco mais difícil preparar este jogo, porque para preparar uma partida é necessário ver muitos jogos anteriores em que o adversário jogue contra onze e nos últimos tempos o Sporting teve muitos jogos a jogar contra dez. Foi difícil encontrar jogos em que os adversários do Sporting acabaram com onze. Não só deste ano, mas também da época passada. Desde que Rui Borges assumiu a equipa, o Sporting jogou 23 jogos e em sete fê-lo contra dez homens. O que significa um terço dos jogos.»

Francesco Farioli comentou que foi difícil preparar o jogo com o Sporting porque, desde que Rui Borges chegou, em quase um terço dos jogos (sete num total de 23), os adversários leoninos jogaram com um elemento a menos.

Antes de mais, a afirmação de Farioli não é verdadeira: desde que Rui Borges chegou o Sporting fez 22 jogos para o campeonato e não 23. É só um detalhe, é verdade, mas é um detalhe que mostra um erro de preparação.

Mas há mais, e mais grave.

É que nos últimos 22 jogos, desde que Rui Borges chegou a Alvalade, lá está, os adversários do FC Porto tiveram oito expulsões: mais uma do que os do Sporting. Sendo que uma dessas sete aconteceu já depois do apito final: Luís Rocha no Santa Clara-Sporting. O que retira um pouco de legitimidade ao discurso de Farioli.

Isto sem contar com treinadores adversários expulsos, sendo que nos jogos do FC Porto foram dois - Bruno Pinheiro e Luís Freire - contra um do Sporting (Vasco Matos).

Mas ainda há mais.

É que nos mesmo 22 jogos, o FC Porto teve quatro expulsões, enquanto no mesmo período o Sporting teve seis expulsões (mesmo sem contar com Esgaio, que foi expulso quando estava no banco no dérbi frente ao Benfica).

SPORTING

Expulsões Sporting (cinco jogos, seis jogadores expulsos):

Santa Clara

Famalicão

AVS

Arouca

FC Porto (2 jogadores)

Expulsões adversários (seis jogos, sete jogadores expulsos):

Nacional

Arouca

Santa Clara

Sp. Braga

Estrela da Amadora (2 jogadores)

Estoril

FC PORTO

Expulsões FC Porto (três jogos, quatro jogadores expulsos):

Gil Vicente (2 jogadores)

Famalicão

Boavista

Expulsões adversários (sete jogos, oito jogadores expulsos):

Santa Clara

Rio Ave

Sporting (2 jogadores)

Farense

AVS

Boavista

Nacional

