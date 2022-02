Além da cenas lamentáveis após o apito final, os números do Clássico são horríveis e uma prova de que se jogou pouco.



De acordo com as estatísticas da Liga, houve 31 faltas e um total de oito (!) expulsões, além de 12 cartões amarelos. Na lista de expulsos, há cinco jogadores (Coates, Pepe, Marchesín, Tabata e Palhinha) e dois dirigentes (Luís Gonçalves e Hugo Viana), além de Carlos Fernandes, adjunto de Amorim.



Além destes dados, o Goal Point, especialista em análise estatística, refere que houve 41 por cento de tempo útil de jogo. Dos 105 minutos de duração total do Clássico jogaram-se... 43. Os números da segunda metade são tenebrosos: 38 por cento de tempo útil (!). Jogaram-se 21 dos 56 minutos da etapa complementar.



A média da Liga está nos 49 minutos jogados, um registo que é o mais baixo entre as 18 melhores Ligas da Europa. Os protagonistas do Clássico conseguiram a proeza de baixar esta média que por si só já não é boa.